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09 липня 2021, 16:09 11

У Меркель розповіли, про що канцлер розмовлятиме з Зеленським

09 липня 2021, 16:09 11
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фото з відкритих джерел
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обговорить низку питань, зокрема врегулювання конфлікту на Донбасі та реформи.

Як пише Regionews з посиланням на сайт уряду Німеччини перемовини відбудуться 12 липня.

За словами офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зайберта, 12 липня Меркель прийме Зеленського у Федеральній канцелярії, де у них на 19:00 (20:00 за Києвом) запланована спільна вечеря.

"Темами зустрічі стануть двосторонні відносини, виконання Мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України, процес українських реформ, економічні питання і відносини з Росією", - зазначив Зайберт.

Нагадаємо, що 22 червня Президент України Володимир Зеленський заявив, що відвідає Німеччину з робочим візитом 12 липня.

президент Донбас мінські угоди Росія реформа

 
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