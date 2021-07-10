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10 липня 2021, 11:42 13

У Кабміні хочуть видворити усіх росіян, які незаконно потрапили на територію Криму

10 липня 2021, 11:42 13
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Фото: з відкритих джерел
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Українська влада планує провести юридичну процедуру видворення щодо всіх громадян РФ, які потрапили на територію Криму незаконним шляхом. Але тільки після деокупації півострову

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, нині офіційна політика Кремля - завозити у Крим населення з Росії, оминаючи офіційні українські кордони. Через це відбувається асиміляція та витіснення місцевого населення.

Сьогодні, за нашою інформацією, це 500 тисяч, а, за деякими офіційними заявами кримської окупаційної влади, – від 700 тисяч до 1 мільйона", - розповів Резніков про кількість прибулого з РФ населення.

Таке переселення, за словами очільника міністерства суперечить міжнародному праву, відповідній конвенції і є воєнним злочином.

В нас є різні позиції, аж до депортації, лунають і такі заклики. Я прихильник юридичних процедур під назвою видворення. Це адміністративна процедура", - зазначив Резніков.

Так, якщо ці громадяни потрапили до Криму не через Чонгар, Каланчак чи Чаплинку, їх вважатимуть такими, що перебувають незаконно на території України, що призведе до їх подальшого видворення, зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, раніше Резніков розповів, що Україна може почати постачати воду в окупований Росією Крим, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози для українців, що там проживають.

Кабмін РФ Крим населення переселенці Олексій Резніков

 
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