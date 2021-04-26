Зеленський хоче змінити Мінські угоди і залучити до переговорів США

Президент пропонує включити в "мінський формат" представників США, Великобританії та Канади

Президент пропонує включити в "мінський формат" представників США, Великобританії та Канади

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для врегулювання ситуації на Донбасі необхідно переписати Мінські угоди і розширити кількість учасників переговорів, зокрема, включити США, Канаду і Великобританію.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times, передає RegioNews.

Є два варіанти: ми можемо змінити Мінський формат або використовувати інший. Швидкість важлива. Швидкість цього процесу дуже важлива, тому що ми щодня втрачаємо людей", - вважає президент.

На думку Зеленського, перезавантажити формат можуть США, Великобританія і Канада.

Він також додав, що готовий обговорювати питання врегулювання ситуації на Донбасі з президентом Росії.

Раніше повідомлялося, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що нові пропозиції щодо посилення контролю за дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі можуть бути затверджені 28 квітня.