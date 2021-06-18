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18 червня 2021, 10:59 17

Україна не буде денонсувати Мінські домовленості, в РНБО назвали причину

18 червня 2021, 10:59 17
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Фото: із відкритих джерел
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У нинішньому вигляді Мінські домовленості виконати неможливо, однак Україна не планує їх денонсувати

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає RegioNews.

Ми їх не денонсуємо, з Мінськими домовленостями треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати у тому вигляді, в якому вони є, ми не можемо. За наявності російських танків, БТРів, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори – це нонсенс, це неможливо зробити. І це треба публічно, відверто говорити", - заявив Данілов.

Він додав, що Мінські домовленості не є догмою, і Росія сама їх порушує.

Скажіть, будь-ласка, в Мінських угодах написано, що Путін мав видати 630 тисяч російських паспортів? Ні!" - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив про поширення сепаратизму на півдні України.

Росія РНБО війна мінські угоди Олексій Данилов

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