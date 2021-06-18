Україна не буде денонсувати Мінські домовленості, в РНБО назвали причину

Фото: із відкритих джерел

У нинішньому вигляді Мінські домовленості виконати неможливо, однак Україна не планує їх денонсувати

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає RegioNews.

Ми їх не денонсуємо, з Мінськими домовленостями треба працювати. Інших немає. Але треба розуміти, що виконати у тому вигляді, в якому вони є, ми не можемо. За наявності російських танків, БТРів, генералів і офіцерів на нашій українській території проводити вибори – це нонсенс, це неможливо зробити. І це треба публічно, відверто говорити", - заявив Данілов.

Він додав, що Мінські домовленості не є догмою, і Росія сама їх порушує.

Скажіть, будь-ласка, в Мінських угодах написано, що Путін мав видати 630 тисяч російських паспортів? Ні!" - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив про поширення сепаратизму на півдні України.