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11 июля 2021, 13:36 1039

Вице-премьер Резников рассказал о вероятном новом месте переговоров по Донбассу

11 июля 2021, 13:36 1039
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Фото из открытых источников
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Новым местом переговоров по Донбассу вместо Минска может стать город "от Вены до Стокгольма". Главные условия – географическая близость и отсутствие оговорок со стороны России

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Вице-премьер напомнил, что Украина не признает Лукашенко президентом

Сегодня события в Беларуси, в Минске... Все понимают, что никто туда не поедет, никаких переговоров там, потому что у нас нет доверия... Мы не признаем Лукашенко официально. Мало того, мы в принципе сегодня не имеем доверия – Лукашенко перекрывает границы, Кремль, по сути, завершает аншлюс с Беларусью, и команду закрытия границы с Украиной Лукашенко сейчас будет выполнять. Поэтому все равно поиск новой площадки – даже чисто географически... Что это будет – я не знаю, - сказал Резников.

По его словам, новое место переговоров может быть "от Вены до Стокгольма, Хельсинки, Женевы".

Вильнюс – здесь надо понимать, что русские должны согласиться на это место, для них Вильнюс будет вызывать определенные оговорки, как и Варшава. Казахстан - очень далеко, мы это обсуждали. Это логистически неудобно, очень длительный перелет для всех, для модераторов ОБСЕ, хотя да, казахское правительство готово принять. Поэтому надо искать ближе - 2-2, 5 часа перелета, - пояснил вице-премьер.

В конце мая Кравчук назвал страны, в которые могут перенести заседание ТКГ.

4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что ТКГ перенесут из Минска.

Как сообщалось в апреле, Зеленский хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США.

В июне стало известно, что Украина не будет денонсировать Минские договоренности, хотя в нынешнем виде их выполнить невозможно.

Минск переговоры ТКГ минские соглашения Алексей Резников

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