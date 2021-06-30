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30 червня 2021, 17:06 3

Вердикт Верховного суду щодо санкцій проти Медведчука має бути наприкінці літа, - адвокат

30 червня 2021, 17:06 3
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Фото з відкритих джерел
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Винесення вердикту Верховного суду України щодо санкцій проти нардепа Віктора Медведчука має бути наприкінці літа. Наразі немає перешкод для розгляду справи

Про це сказав адвокат Валентин Рибін, який представляє інтереси позивача, повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, за майже чотири місяці з моменту подачі скарги суд так і не приступив до її розгляду по суті. Це пов'язано з тим, що СБУ заявила в суді докази з грифом "таємно", а не всі судді колегії мали допуск відповідного рівня.

Зараз, за словами адвоката, немає перешкод для розгляду справи, зокрема, вже сформована нова колегія суддів. Процес почнеться в кінці червня, а винесення вердикту Рибін очікує до кінця літа. Кодекс адмінсудочинства, нагадав співрозмовник, взагалі відводить на розгляд подібних справ 60 днів.

Ми вже давно перевищили цей термін, тому я не думаю, що суд зацікавлений якимось чином і далі затягувати. Я думаю, що одне-два засідання і ми розглянемо цю справу. Вважаю, що до кінця літа можна розраховувати на рішення суду, - зазначив адвокат.

Як повідомлялося, розгляд оскарження санкцій проти телеканалів Медведчука суд продовжить 20 вересня.

27 травня Венедіктова розповіла, чому Медведчука відправили не в СІЗО, а під домашній арешт.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

Венедіктова підписала підозру про держзраду двом нардепам від ОПЗЖ. Натякає, що це Медведчук і Козак.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів.

13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

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