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29 червня 2021, 19:30 13

Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугар

29 червня 2021, 19:30 13
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд Києва продовжив на 2 місяці запобіжні заходи дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугар, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Клопотання прокурора задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Кузьменко, заборонивши цілодобово залишати їй місце проживання... Продовжити строк дії обов’язків Дугар...”, — сказала суддя.

Наступне засідання у справі призначено на 27 липня на 11:00.

Як повідомлялося, сьогодні Шевченківський райсуд Києва, де розглядають "справу Шеремета", "замінували".

Раніше, 22 червня у справі Шеремета суд залишив Антоненка під домашнім арештом ще на два місяці.

Нагадаємо, 31 березня Апеляційний суд Києва залишив без зміни рішення суду першої інстанції про арешт обвинуваченого у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка.

суд Павло Шеремет Юлія Кузьменко Справа Шеремета Яна Дугарь

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