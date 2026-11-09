На Рівненщині двоє дітей потрапили до лікарні через чадний газ

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У місті Дубно Дубенського району троє людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих – двоє неповнолітніх дітей 2011 та 2016 років народження

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Рівненській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 8 листопада близько 12:30 в одній із квартир багатоквартирного будинку.

Усіх трьох постраждалих у стані середньої важкості госпіталізували до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні. Попередній діагноз – отруєння чадним газом.

За попередньою інформацією, причиною інциденту стало порушення правил експлуатації газового котла. Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, раніше на Черкащині через чадний газ отруїлись четверо людей. Зокрема, у місті Кам'янка постраждала 64-річна жінка. Причиною була несправність пічного опалення. Жінку госпіталізували медики. Інший випадок стався в селі Студенець.