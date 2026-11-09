Пропустив усі засідання за 2025 рік: нардеп Куницький повернувся в Україну

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Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Куницький, який понад два роки перебував за кордоном, повернувся в Україну. Парламентаря вже помітили у Верховній Раді

Інформацію про повернення нардепа повідомила Ольга Василевська-Смаглюк, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, Куницький повернувся до України минулими вихідними. Попередньо, він приїхав із Канади.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Олександр Куницький виїхав з України у службове відрядження до США, яке мало тривати тиждень. Його метою було поглиблення міжпарламентського співробітництва. Однак після завершення відрядження нардеп не повернувся.

Згідно з офіційними деклараціями, із жовтня 2024 року Куницький безкоштовно проживав у Канаді у квартирі площею 43 квадратні метри, яка належить іноземній громадянці.

Протягом 2025 року депутат пропустив усі засідання Верховної Ради. Через відсутність на пленарних засіданнях йому не нараховували та не виплачували депутатську заробітну плату.

Попри тривале перебування за кордоном, Куницький зберіг депутатський мандат. Для його припинення необхідні передбачені законом підстави та відповідна процедура.

У жовтні 2025 року Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження проти Куницького через його висловлювання на адресу колеги Олексія Гончаренка.