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25 червня 2021, 14:02 306

Брата голови ОАСК Вовка залишили під вартою

25 червня 2021, 14:02 306
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Фото: з відкритих джерел
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Вищий антикорупційний суд розглянув апеляцію Юрія Зонтова, який є братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр протидії корупції.

25 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід для Юрія Зонтова", - повідомили у ЦПК.

Так, після розгляду апеляції, ВАКС вирішив не змінювати попереднє судове рішення щодо нього та не змінювати запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше суд залишив Зонтова під вартою до 29 липня включно, але зменшив заставу з 35 млн грн до 27 млн 240 тис. грн.

На початку квітня НАБУ викрило Юрія Зонтова та ще одного адвоката на отриманні 100 тис. доларів. Під час обшуків у брата судді Вовка детективи НАБУ знайшли мільйони доларів готівкою, предмети антикваріату і 100 шекелів.

суд ВАКС оаск розслідування НАБУ

 
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