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22 червня 2021, 19:16 2

Оскарження санкцій проти телеканалів Медведчука: суд продовжить розгляд 20 вересня

22 червня 2021, 19:16 2
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Фото з відкритих джерел
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Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду продовжить розгляд справи щодо застосування санкцій до ТОВ «АРІАДНА ТВ» 20 вересня 

Як передає RegioNews, про це інформує у Facebook пресслужба ВС.

22 червня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі ВС продовжив розгляд справи № 9901/47/21 за позовом ТОВ "АРІАДНА ТВ", у якому оскаржено Указ Президента від 2 лютого 2021 року № 43/2021 "Про рішення РНБО України від 2 лютого 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Суд відклав розгляд справи. Наступне судове засідання призначено на 14:30 20 вересня 2021 року, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час судового засідання було заслухано клопотання представника позивача про приєднання доказів до матеріалів справи, і Верховний Суд задовольнив це клопотання.

Окрім того, колегія суддів під час розгляду клопотання представників позивача про звернення КАС ВС до СБУ з метою надання представникам позивача письмового дозволу для ознайомлення з документами справи, що містять гриф "Для службового користування", звернула увагу на відсутність таких документів у матеріалах справи та зазначила, що це клопотання буде вирішено після надходження відповідних документів до суду.

ВС також задовольнив клопотання представників позивача і надав їм право на ознайомлення з документами із грифом "Таємно", оскільки представники позивача отримали доступ і допуск до державної таємниці.

Як повідомлялося 5 квітня, Верховний Суд розглядає 10 позовів про санкції проти телеканалів Медведчука.

Раніше, 19 березня суд відмовився визнати санкції проти телеканалів Медведчука порушенням прав громадян.

Нагадаємо, президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів. Указ про це оприлюднений 2 лютого.

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