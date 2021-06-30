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30 июня 2021, 17:06 3

Вердикт Верховного суда по санкциям против Медведчука должен быть в конце лета, - адвокат

30 июня 2021, 17:06 3
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Фото из открытых источников
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Вынесение вердикта Верховного Суда Украины относительно санкций против нардепа Виктора Медведчука должно быть в конце лета. Сейчас нет препятствий для рассмотрения дела

Об этом сказал адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы истца, сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, за почти четыре месяца с момента подачи жалобы суд так и не приступил к ее рассмотрению по существу. Это связано с тем, что СБУ заявила в суде доказательства с грифом "секретно", а не все судьи коллегии имели допуск соответствующего уровня.

Сейчас, по словам адвоката, нет препятствий для рассмотрения дела, в частности, уже сформирована новая коллегия судей. Процесс начнется в конце июня, а вынесения вердикта Рыбин ожидает до конца лета. Кодекс админсудопроизводства, напомнил собеседник, вообще отводит на рассмотрение подобных дел 60 дней.

Мы уже давно превысили этот срок, поэтому я не думаю, что суд заинтересован каким-то образом и дальше затягивать. Я думаю, что одно-два заседания и мы рассмотрим это дело. Считаю, что до конца лета можно рассчитывать на решение суда, - отметил адвокат.

Как сообщалось, рассмотрение обжалования санкций против телеканалов Медведчука суд продолжит 20 сентября.

27 мая Венедиктова рассказала, почему Медведчука отправили не в СИЗО, а под домашний арест.

Напомним 11 мая СБУ пришла с обысками в офис партии ОПЗЖ. Правоохранители обыскивали кабинеты Виктора Медведчука.

Венедиктова подписала подозрение о госизмене двум нардепам от ОПЗЖ. Намекает, что это Медведчук и Козак.

12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в офис Генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов.

13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Виктор Медведчук санкции суд жалоба адвокат

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