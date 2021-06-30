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30 червня 2021, 14:45 37

Для Медведчука будуть просити продовження домашнього арешту

30 червня 2021, 14:45 37
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Фото: із відкритих джерел
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Офіс Генерального прокурора буде просити продовжити цілодобовий домашній арешт для підозрюваного в державній зраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У травні Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід нардепу, термін його дії закінчуються 10 липня.

Тому прокурор клопотатиме про продовження термінів розслідування справи і домашнього арешту для Медведчука.

Адвокат нардепа, якого підозрюють у держзраді, Богдан Коваль не виключає, що в найближчому майбутньому захист звернеться до українського суду з проханням скасувати підозру, пред'явлену Медведчуку”, - йдеться в повідомленні.

Адвокат заявляє, що наразі підозрюваний "повністю дотримується всіх умов домашнього арешту".

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла з обшуками в офіс партії ОПЗЖ. Правоохоронці обшукували кабінети Віктора Медведчука.

12 травня стало відомо, що Медведчук прибув на допит до Офісу Генпрокурора.

Також повідомлялось, що суд відхилив клопотання про взяття Медведчука на поруки 40 нардепів. 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

ОПЗЖ Віктор Медведчук домашній арешт Офіс генпрокурора кримінальна справа державна зрада

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