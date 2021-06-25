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25 червня 2021, 11:20 170

Зеленський зізнався, що особисто попередив Лукашенка про спецоперацію "вагнерівців"

25 червня 2021, 11:20 170
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Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він особисто передав інформацію про спецоперацію із затримання "вагнерівців", які воювали на Донбасі, самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, передає RegioNews.

За словами Зеленського, саме тоді він востаннє спілкувався з Олександром Лукашенком.

Він підтвердив, що така операція дійсно готувалась, однак не українськими спецслужбами, а її ідею подали інші країни, які "бажали втягнути Київ в цю історію”.

Це, коли вагнерівці були на території Білорусі, я зателефонував Олександру Григоровичу і сказав, що готовий передати повну інформацію відносно цих людей. Ми розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі. Я не пам’ятаю, передавав мені, здається, наш посол. Він мені сказав телефоном: "Я розумію, так, Дорогий Володимиру Олександровичу. Ви ж знаєте, як я до Вас ставлюся. Ти ж знаєш, як Білорусь любить Україну. Ти знаєш, що я тебе не підведу. У мене тут зараз не все спокійно. Я розберуся”, - заявив глава держави.

Зі слів Зеленського, він був впевнений, що Лукашенко передасть "вагнерівців” Україні, однак "потім відбулося те, що відбулося".

Також Зеленський сказав, що задоволений тим, що операція не вдалась.

Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі, як посадили літак і чим це закінчилося. Чим закінчуються такі випадки, до якої ізоляції країни призводять такі спецоперації. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – ідея інших країн і те, що Україну максимально затягували в це питання – правда. Те, що цього не відбулось, ще раз проводячи паралелі з Білоруссю, слава Богу, ми проявили питання суб’єктності в цьому важливому питанні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов у серпні 2020 року заявив, що глава ОП Андрій Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців”, і у вересні суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака.

Також ДБР розслідувала декілька справ по зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" - їх відкрили після появи інформації в ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

Виконуючий обов’язки керівника Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що в рамках розслідування зриву спецоперації із затримання членів ВПК "Вагнер" було допитано керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Також колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний розповів, через кого стався витік інформації щодо операції "Вагнер", яку проводили українські спецслужби.

Володимир Зеленський заява Олександр Лукашенко спецоперація вагнерівці

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