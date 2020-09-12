СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації
Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом можливого витоку інформації про операцію із затримання членів ПВК "Вагнер".
Про це в Telegram повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
СБУ відкрила кримінальне провадження по справі "вагнерівців”. Я написав депутатське звернення щодо розслідування розголошення даних, які призвели до передчасного затримання 33 бійців ПВК Вагнера у Білорусі”, - повідомив нардеп.
За словами Гончаренка, в СБУ повідомили, що Головне слідче управління СБУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000213 від 8 вересня 2020 року за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 387 Кримінального Кодексу України "Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування”.
Нагадаємо, 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у справі "вагнерівців.