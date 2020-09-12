10:26  12 вересня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 3103 нових випадки
12:50  12 вересня
ЦВК розробила алгоритм проведення місцевих виборів
17:37  12 вересня
На Донбасі упродовж доби зберігалася тиша - штаб
UA | RU
UA | RU
12 вересня 2020, 18:29 5

СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації

12 вересня 2020, 18:29 5
Читайте также на русском языке
У зриві операції звинувачують керівника Офісу президента Андрія Єрмака
У зриві операції звинувачують керівника Офісу президента Андрія Єрмака
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом можливого витоку інформації про операцію із затримання членів ПВК "Вагнер".

Про це в Telegram повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

СБУ відкрила кримінальне провадження по справі "вагнерівців”. Я написав депутатське звернення щодо розслідування розголошення даних, які призвели до передчасного затримання 33 бійців ПВК Вагнера у Білорусі”, - повідомив нардеп.

За словами Гончаренка, в СБУ повідомили, що Головне слідче управління СБУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000213 від 8 вересня 2020 року за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 387 Кримінального Кодексу України "Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування”.

Нагадаємо, 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у справі "вагнерівців.

Також з'явилася інформація, що ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації.

Андрій Єрмак СБУ розслідування справа державна зрада
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Справа "вагнерівців": ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації
12 вересня 2020, 14:43
ДБР допитало фігурантів "плівок Єрмака” і проводить експертизи
12 вересня 2020, 13:46
СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію в Рівному
12 вересня 2020, 13:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Всі блоги »