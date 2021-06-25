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25 червня 2021, 09:46 23

Зеленський заявив, що Медведчук і Порошенко спільно заробляли на війні

25 червня 2021, 09:46 23
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Фото: з відкритих джерел
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На думку президента Володимира Зеленського, п'ятий президент Петро Порошенко спільно з Віктором Медведчуком заробляли на війні на сході України

Як передає RegioNews, про це Зеленський розповів в інтерв’ю для програми "VIP з Наталією Мосейчук".

"Для мене не новина те, що відбулось. Ми всі про це знали, ми не мали плівок, але багато різної було інформації від СБУ, розвідки. Ми розуміємо, як це відбувалось, ми розуміємо, що із терористами, сепаратистами пан Медведчук торгував, заробляв разом і 5-м президентом чи з його людьми. Ми прекрасно це розуміємо, що українське вугілля, яке через окупацію було захоплено на Донбасі, що вугілля це купувала Україна через Росію. Воно вивозилось", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що його впевненість на зароблянні з вугілля Медведчука і Порошенка базується на інформації, яку він має. Також про причетність кума Путіна до оборудок свідчить та реакція, яку наразі дали правоохоронні органи й те, де зараз знаходиться Медведчук.

Зеленський вважає, що факт того, що Порошенко дав Медведчуку повноваження вести перемовини якраз і свідчить про те, що ніхто не хотів закінчення війни. Водночас Зеленський вважає, що Порошенко досі не може усвідомити, що він вже "не є кимось у політиці".

Всі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це державна зрада, і те, що він зробив, коли всі повноваження по перемовина надав Медведчуку - це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни. Люди робили гроші", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що родина Медведчука позбулася шести підсанкційних підприємств у Росії. Вони спеціалізуються на переробці та продажу нафти і нафтопродуктів або пов'язані із цією галуззю.

Також повідомлялось, що 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. Голові політради партії ОПЗЖ обрали запобіжний захід.

РФ війна Володимир Зеленський Петро Порошенко президент Віктор Медведчук

 
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