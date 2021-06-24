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24 червня 2021, 17:36 113

Указом президента запроваджені санкції щодо десятків банків РФ та "банків" ОРДЛО

24 червня 2021, 17:36 113
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження і нові санкції щодо 55 банків і фінансових компаній Росії і "банків" ОРДЛО

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Санкції на кожен з банків накладаються на 3 роки. Серед установ, на які накладена заборона, є Банк Москви, Газпром Банк, банк "Росія", банк "ВТБ", державна корпорація "ВЕБ.РФ", Сбербанк Росії, а також платіжні системи MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колібрі".

Серед фізичних осіб, на яких наклали санкції, опинилися засновники банку "Севастопольський морський банк” Анненков Олександр Васильович та Анненкова Лідія Василівна.

Санкції наклали і на дві установи, що знаходяться на окупованому Донбасі. Це "Центральний Республіканський Банк Донецької Народної Республіки", що знаходиться в Донецьку, і так званий "Державний банк Луганської Народної Республіки" у місті Луганськ.

Відповідним документом доручено Кабінету міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення.

Міністерству закордонних справ України - поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 23 березня Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яким внесені зміни до санкційних списків. Змінені і доповнені переліки осіб, щодо яких раніше застосовували санкції.

8 квітня стало відомо, що родина Медведчука позбулася шести підсанкційних підприємств у Росії. Вони спеціалізуються на переробці та продажу нафти і нафтопродуктів або пов'язані із цією галуззю.

санкції указ президент Володимир Зеленський ОРДЛО

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