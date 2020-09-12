Справа "вагнерівців": ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації
Державне бюро розслідувань відкрило декілька кримінальних справ за заявами про зрив спецоперації щодо затримання терористів російської приватної військової компанії "Вагнера".
Про це в інтерв'ю "Shuster online" повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, передає RegioNews.
За її словами, відразу після того, як інформація про зрив спецоперації потрапила до ЗМІ, у ДБР була зареєстрована кримінальна справа.
Слідство ведеться... І вже, наскільки я знаю, не одна (кримінальна справа, - ред.), насправді", - сказала Венедіктова.
Вона додала, що правоохоронні органи мають допитати всіх, хто поширював інформацію про зрив спецоперації і причетність до цього людей з Офісу президента.
Генеральний прокурор підкреслила, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан і колишній генпрокурор Юрій Луценко мають повідомити слідству відому їм інформацію.
Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.
Згодом, партія "Голос" зажадала проведення розслідування можливої державної зради в Офісі Президента.
На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вся історія з затриманням найманців ПВК "Вагнер", заарештованих у Білорусі, є "блискучою медійною операцією".
19 серпня повідомлялося, що у справі "вагнерівців" в Раді створять комісію стосовно "зради" Єрмака. 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака, його підозрюють у зриві спецоперації СБУ.