Справа "вагнерівців": ДБР розслідує декілька справ по зриву спецоперації

Їх відкрили після появи інформації в ЗМІ

Їх відкрили після появи інформації в ЗМІ

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Державне бюро розслідувань відкрило декілька кримінальних справ за заявами про зрив спецоперації щодо затримання терористів російської приватної військової компанії "Вагнера".

Про це в інтерв'ю "Shuster online" повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова, передає RegioNews.

За її словами, відразу після того, як інформація про зрив спецоперації потрапила до ЗМІ, у ДБР була зареєстрована кримінальна справа.

Слідство ведеться... І вже, наскільки я знаю, не одна (кримінальна справа, - ред.), насправді", - сказала Венедіктова.

Вона додала, що правоохоронні органи мають допитати всіх, хто поширював інформацію про зрив спецоперації і причетність до цього людей з Офісу президента.

Генеральний прокурор підкреслила, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан і колишній генпрокурор Юрій Луценко мають повідомити слідству відому їм інформацію.

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.

Згодом, партія "Голос" зажадала проведення розслідування можливої державної зради в Офісі Президента.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вся історія з затриманням найманців ПВК "Вагнер", заарештованих у Білорусі, є "блискучою медійною операцією".

19 серпня повідомлялося, що у справі "вагнерівців" в Раді створять комісію стосовно "зради" Єрмака. 9 вересня суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака, його підозрюють у зриві спецоперації СБУ.