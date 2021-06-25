Відгородити Донбас "стіною": Зеленський заявив, що рішення має прийняти народ

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Президент Володимир Зеленський не виключає, що у разі провалу переговорів щодо урегулювання конфлікту на Донбасі його доведеться відгородити "стіною", але це рішення має підтримати народ на референдумі

Як передає RegioNews, про це йшлося в інтерв'ю Зеленського для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".

За його словами, "стіна" - це повне розірвання відносин у тому чи іншому вигляді.

"Що стосується альтернативних планів. План "Б"- ми в ньому, я вважаю, перебуваємо. А ті, хто пропонують, наприклад, стіну, як план "Б", або план "С" - неважливо - стіну в будь-якому форматі... Стіна - це повне розрив відносин у тому чи іншому вигляді. Я вважаю, що цей план може бути, але рішення про запуск цього плану має приймати народ України", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що "стіна" - це складне питання.

Раніше повідомлялося, що на окуповані території не пускають інспекторів МАГАТЕ. Українська делегація в ТКГ заявляє про чергове свідоме порушення Росією домовленостей - інспекторам МАГАТЕ блокують доступ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях.