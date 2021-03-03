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03 березня 2021, 12:51 55

Голову ОП Єрмака допитали в ДБР у справі "вагнерівців"

03 березня 2021, 12:51 55
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Результати слідства обіцяють надати найближчим часом
Результати слідства обіцяють надати найближчим часом
Фото: з відкритих джерел
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Виконуючий обов’язки керівника Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що в рамках розслідування зриву спецоперації із затримання членів ВПК "Вагнер" було допитано керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Так, під час доповіді у парламенті, Сухачов зазначив: "Слідчі ведуть постійну роботу стосовно цього кримінального провадження, у тому числі допити осіб, яких ви зазначили", - сказав він, відповідаючи на запитання, коли у цій справі допитають Андрія Єрмака.

Слідство триває, найближчим часом ми дамо результат", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що журналіст Бутусов у серпні заявив, що Єрмак зірвав операцію СБУ по затриманню "вагнерівців” і у вересні суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака у "справі вагнерівців".

Також ДБР розслідувала декілька справ по зриву спецоперації з затримання "вагнерівців" - їх відкрили після появи інформації в ЗМІ, а СБУ відкрила справу за фактом зриву "вагнерівської” спецоперації.

ДБР Андрій Єрмак СБУ Офіс президента допит

 
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