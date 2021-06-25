Зеленский признался, что лично предупредил Лукашенко о спецоперации "вагнеровцев"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично передал информацию о спецоперации по задержанию "вагнеровцев", которые воевали на Донбассе, самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко

Об этом он сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, передает RegioNews.

По словам Зеленского, именно тогда он в последний раз общался с Александром Лукашенко.

Он подтвердил, что операция действительно готовилась, однако не украинскими спецслужбами, а ее идею подали другие страны, которые "хотели втянуть Киев в эту историю".

Это, когда вагнеровцы были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу и сказал, что готов передать полную информацию относительно этих людей. Мы понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие. Я не помню, передавал мне, кажется, наш посол. Он мне сказал по телефону: "Я понимаю, да, Дорогой Владимир Александрович. Вы же знаете, как я к Вам отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты знаешь, что я тебя не подведу. У меня здесь сейчас не все спокойно. Я разберусь", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, он был уверен, что Лукашенко передаст "вагнеровцев" Украине, однако "потом произошло то, что произошло".

Также Зеленский сказал, что доволен тем, что операция не удалась.

Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет и чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - идея других стран и то, что Украина максимально затягивали в этот вопрос - правда. То, что этого не произошло, еще раз проводя параллели с Беларусью, слава Богу, мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе", - заявил Зеленский.

Напомним, журналист Юрий Бутусов в августе 2020 года заявил, что глава ОП Андрей Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев", и в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака.

Также ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

Исполняющий обязанности руководителя Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что в рамках расследования срыва спецоперации по задержанию членов ВПК "Вагнер" был допрошен руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Также бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный рассказал, из-за кого произошла утечка информации по операции "Вагнер", которую проводили украинские спецслужбы.