Справа "вагнерівців": суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака
Шевченківський районний суд міста Києва зобов‘язав Службу безпеки відкрити кримінальну справу за статтями 111 (державна зрада) та 114 (шпигунство) проти голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це у Facebook повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв, передає RegioNews.
Справа пов‘язана зі зливом операції щодо "вагнерівців”. На чесне слідство від Баканова надій, звісно, мало”, - написав нардеп.
За словами Ар’єва, заяву подав один із авторів так званих "плівок Єрмака” Дмитро Штанько.
18 серпня він направив до СБУ заяву про вчинення кримінального правопорушення Єрмаком, але у відомстві не внести матеріали заяви до ЄРДР, як того вимагає закон.
У зв'язку з цим заявник просить зобов’язати уповноважену службову особу Служби безпеки України внести відомості за заявою від 18.08.2020 року до ЄРДР та розпочати досудове розслідування”, - йдеться в ухвалі.
Ар’єв додав, що депутати продовжують вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо розслідування можливого навмисного зриву спецоперації.
Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.
Згодом, партія "Голос" зажадала проведення розслідування можливої державної зради в Офісі Президента.
На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вся історія з затриманням найманців ПВК "Вагнер", заарештованих у Білорусі, є "блискучою медійною операцією".
19 серпня повідомлялося, що у справі "вагнерівців" в Раді створять комісію стосовно "зради" Єрмака.