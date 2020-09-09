Справа "вагнерівців": суд зобов’язав СБУ розслідувати можливу держзраду Єрмака

Главу Офісу президента підозрюють у зриві спецоперації СБУ

Главу Офісу президента підозрюють у зриві спецоперації СБУ

Фото: Ельдар Сарахман

Шевченківський районний суд міста Києва зобов‘язав Службу безпеки відкрити кримінальну справу за статтями 111 (державна зрада) та 114 (шпигунство) проти голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це у Facebook повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв, передає RegioNews.

Справа пов‘язана зі зливом операції щодо "вагнерівців”. На чесне слідство від Баканова надій, звісно, мало”, - написав нардеп.

За словами Ар’єва, заяву подав один із авторів так званих "плівок Єрмака” Дмитро Штанько.

18 серпня він направив до СБУ заяву про вчинення кримінального правопорушення Єрмаком, але у відомстві не внести матеріали заяви до ЄРДР, як того вимагає закон.

У зв'язку з цим заявник просить зобов’язати уповноважену службову особу Служби безпеки України внести відомості за заявою від 18.08.2020 року до ЄРДР та розпочати досудове розслідування”, - йдеться в ухвалі.

Ар’єв додав, що депутати продовжують вимагати створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо розслідування можливого навмисного зриву спецоперації.

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.

Згодом, партія "Голос" зажадала проведення розслідування можливої державної зради в Офісі Президента.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вся історія з затриманням найманців ПВК "Вагнер", заарештованих у Білорусі, є "блискучою медійною операцією".

19 серпня повідомлялося, що у справі "вагнерівців" в Раді створять комісію стосовно "зради" Єрмака.