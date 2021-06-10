Разумков остерігається, щоб Закон про тероборону не призвів до формування "містечкових підрозділів"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Закон про територіальну оборону повинен мати запобіжники, які не допустять створення містечкових підрозділів
Про це Разумков сказав на брифінгу в четвер у Львові, передає RegioNews.
Я нормально ставлюся до територіальної оборони. Це може бути ефективним механізмом, але також ми маємо закласти запобіжники, щоб ми не отримали якихось містечкових підрозділів, які діятимуть не в інтересах української держави, - сказав спікер парламенту.
Він зазначив, що на пленарному засіданні народні депутати розглядатимуть і законопроєкт про територіальну оборону, який рекомендує ухвалити профільний комітет, і альтернативний.
Разумков 10-11 червня перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.
Брифінг на заводі "Електронмаш" приватного акціонерного товариства "Концерн-Електрон" у ЛьвовіPosted by Дмитро Разумков on Thursday, June 10, 2021
Як повідомлялося, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони. Резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.
15 квітня стало відомо, що в Івано-Франківську створять загін добровольців через можливу агресію РФ. Його планують використати у випадку вторгнення в Україну військ Російської Федерації.
Уже за два дні у Генштабі закликали місцеву владу не створювати воєнізовані формування. Там відреагували на ініціативу мерів Західноукраїнських міст створити загони добровольців.
Згодом Марцінків відповів Хомчаку: "Якби ми в 2014 році "думали", то цієї країни вже би не було". Мер Франківська відповів на заклик начальника Генштабу не створювати добровольчих загонів.