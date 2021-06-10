08:52  10 червня
В Україні за добу зафіксували 1 785 нових випадків COVID-19
12:45  10 червня
У Мелітополі через зливи підтопило будинки
11:06  10 червня
Під час служби загинула військовослужбовиця з Закарпаття
UA | RU
UA | RU
10 червня 2021, 12:47 3

Разумков остерігається, щоб Закон про тероборону не призвів до формування "містечкових підрозділів"

10 червня 2021, 12:47 3
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Закон про територіальну оборону повинен мати запобіжники, які не допустять створення містечкових підрозділів

Про це Разумков сказав на брифінгу в четвер у Львові, передає RegioNews.

Я нормально ставлюся до територіальної оборони. Це може бути ефективним механізмом, але також ми маємо закласти запобіжники, щоб ми не отримали якихось містечкових підрозділів, які діятимуть не в інтересах української держави, - сказав спікер парламенту.

Він зазначив, що на пленарному засіданні народні депутати розглядатимуть і законопроєкт про територіальну оборону, який рекомендує ухвалити профільний комітет, і альтернативний.

Разумков 10-11 червня перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.

Брифінг на заводі "Електронмаш" приватного акціонерного товариства "Концерн-Електрон" у Львові

Posted by Дмитро Разумков on Thursday, June 10, 2021

Як повідомлялося, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони. Резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

15 квітня стало відомо, що в Івано-Франківську створять загін добровольців через можливу агресію РФ. Його планують використати у випадку вторгнення в Україну військ Російської Федерації.

Уже за два дні у Генштабі закликали місцеву владу не створювати воєнізовані формування. Там відреагували на ініціативу мерів Західноукраїнських міст створити загони добровольців.

Згодом Марцінків відповів Хомчаку: "Якби ми в 2014 році "думали", то цієї країни вже би не було". Мер Франківська відповів на заклик начальника Генштабу не створювати добровольчих загонів.

спікер Верховна Рада законопроєкт Дмитро Разумков тероборона

Кабмін пропонує перевести у грошову форму пільги на проїзд та комуналку
09 червня 2021, 14:59
Разумков підписав закон про позбавлення волі за недостовірне декларування
09 червня 2021, 11:57
Нардепи розглянуть закон про реформу КСУ найближчим часом - Разумков
08 червня 2021, 09:14
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
В очікуванні "губернаторопада". Хто з голів ОДА може втратити крісло
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua