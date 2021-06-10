Разумков остерігається, щоб Закон про тероборону не призвів до формування "містечкових підрозділів"

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Закон про територіальну оборону повинен мати запобіжники, які не допустять створення містечкових підрозділів

Про це Разумков сказав на брифінгу в четвер у Львові, передає RegioNews.

Я нормально ставлюся до територіальної оборони. Це може бути ефективним механізмом, але також ми маємо закласти запобіжники, щоб ми не отримали якихось містечкових підрозділів, які діятимуть не в інтересах української держави, - сказав спікер парламенту.

Він зазначив, що на пленарному засіданні народні депутати розглядатимуть і законопроєкт про територіальну оборону, який рекомендує ухвалити профільний комітет, і альтернативний.

Разумков 10-11 червня перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.

Брифінг на заводі "Електронмаш" приватного акціонерного товариства "Концерн-Електрон" у Львові Posted by Дмитро Разумков on Thursday, June 10, 2021

Як повідомлялося, 6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони. Резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

15 квітня стало відомо, що в Івано-Франківську створять загін добровольців через можливу агресію РФ. Його планують використати у випадку вторгнення в Україну військ Російської Федерації.

Уже за два дні у Генштабі закликали місцеву владу не створювати воєнізовані формування. Там відреагували на ініціативу мерів Західноукраїнських міст створити загони добровольців.

Згодом Марцінків відповів Хомчаку: "Якби ми в 2014 році "думали", то цієї країни вже би не було". Мер Франківська відповів на заклик начальника Генштабу не створювати добровольчих загонів.