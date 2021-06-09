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09 червня 2021, 14:59 1181

Кабмін пропонує перевести у грошову форму пільги на проїзд та комуналку

09 червня 2021, 14:59 1181
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Фото: із відкритих джерел
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Кабінет міністрів під час засідання 9 червня схвалив проєкт закону, яким пропонується перевести пільги з оплати проїзду та комунальних послуг у грошову форму, документ буде поданий до Верховної ради

Про це стало відомо із трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.

Закон передбачає, що безоплатний проїзд за пред’явленням відповідного посвідчення скасовується. Також переводяться у грошову форму пільги на комунальні послуги.

Метою прийняття акту є врегулювання питання надання пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо визначення порядку надання і розмірів грошової компенсації", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

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