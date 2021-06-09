Кабмін пропонує перевести у грошову форму пільги на проїзд та комуналку
Кабінет міністрів під час засідання 9 червня схвалив проєкт закону, яким пропонується перевести пільги з оплати проїзду та комунальних послуг у грошову форму, документ буде поданий до Верховної ради
Про це стало відомо із трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.
Закон передбачає, що безоплатний проїзд за пред’явленням відповідного посвідчення скасовується. Також переводяться у грошову форму пільги на комунальні послуги.
Метою прийняття акту є врегулювання питання надання пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг окремим категоріям громадян у грошовій формі шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо визначення порядку надання і розмірів грошової компенсації", - йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.