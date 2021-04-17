У Генштабі закликали місцеву владу не створювати воєнізовані формування

Там відреагували на ініціативу мерів Західноукраїнських міст створити загони добровольців

Там відреагували на ініціативу мерів Західноукраїнських міст створити загони добровольців

Фото: із відкритих джерел

Відповідну заяву оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.

Хомчак стверджує, що у Генштабі визначають адекватні шляхи реагування на зосередження Росією військ біля кордонів України і аналізують усі можливі варіанти розвитку подій.

Прошу представників органів державної влади і місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною для інформаційного підтвердження їхніх маніпулятивних і брехливих тверджень щодо ситуації в Україні”, – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що у випадку загострення ситуації у Збройних Силах ухвалили рішення про швидке розгортання додаткових резервів і необхідних ресурсів у визначений законом спосіб.

Наші розвідувальні структури пильно стежать за характером дій противника і моделюють подальший розвиток обстановки. У межах зазначеного, в різних областях нашої держави проводяться планові та позапланові збори резервістів і територіальної оборони, а також інші заходи, відповідно до виконання завдань з оборони держави на потенційно загрозливих напрямках”, – стверджує Хомчак.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті створять загін добровольців через можливу агресію РФ.