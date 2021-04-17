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17 квітня 2021, 10:59 2007

У Генштабі закликали місцеву владу не створювати воєнізовані формування

17 квітня 2021, 10:59 2007
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Фото: із відкритих джерел
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Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак звернувся до представників місцевої влади із закликом не ініціювати створення невизначених законом воєнізованих формувань.

Відповідну заяву оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.

Хомчак стверджує, що у Генштабі визначають адекватні шляхи реагування на зосередження Росією військ біля кордонів України і аналізують усі можливі варіанти розвитку подій.

Прошу представників органів державної влади і місцевого самоврядування не нагнітати ситуацію та не розбурхувати панічні настрої в суспільстві. Звертаю увагу, що не варто зміщувати акценти створенням невизначених законом воєнізованих формувань. Адже подібна не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною для інформаційного підтвердження їхніх маніпулятивних і брехливих тверджень щодо ситуації в Україні”, – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Він зазначив, що у випадку загострення ситуації у Збройних Силах ухвалили рішення про швидке розгортання додаткових резервів і необхідних ресурсів у визначений законом спосіб.

Наші розвідувальні структури пильно стежать за характером дій противника і моделюють подальший розвиток обстановки. У межах зазначеного, в різних областях нашої держави проводяться планові та позапланові збори резервістів і територіальної оборони, а також інші заходи, відповідно до виконання завдань з оборони держави на потенційно загрозливих напрямках”, – стверджує Хомчак.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в місті створять загін добровольців через можливу агресію РФ.

Івано-Франківськ Руслан Марцінків добровольці ЗСУ Генштаб Руслан Хомчак заява

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