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06 квітня 2021, 10:36 1051

У прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони

06 квітня 2021, 10:36 1051
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Резервістів будуть готувати до захисту державного кордону
Резервістів будуть готувати до захисту державного кордону
Фото: із відкритих джерел
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У південних прикордонних районах України проводять збори підрозділів територіальної оборони. Вони будуть відпрацьовувати захист державного кордону та охорону важливих об'єктів.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних Сил України, передає RegioNews.

З метою формування і підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, виконання завдань ТрО щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об’єктів, боротьби з ДРГ у прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори”, - йдеться в повідомленні.

У Сухопутних військах додали, що збори проводять, щоб наростити спроможність територіальної оборони до виконання визначених для них завдань, а саме:

  • по охороні та захисту адміністративного кордону з АР Крим;
  • прикритті десантно-доступних ділянок узбережжя;
  • виконанні завдань з контролю населених пунктів;
  • по охороні органів державної влади, посиленню охорони критичних об’єктів, мостів, несенню служби на блокпостах;
  • контролю населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
  • боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.

Нагадаємо, раніше Зеленський вперше відреагував на стягування військ Росією на Донбас і втрати України.

Також у Кабміні оцінили можливість початку широкомасштабної війни з Росією.

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