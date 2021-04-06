У прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони
У південних прикордонних районах України проводять збори підрозділів територіальної оборони. Вони будуть відпрацьовувати захист державного кордону та охорону важливих об'єктів.
Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних Сил України, передає RegioNews.
З метою формування і підготовки підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням, виконання завдань ТрО щодо контролю населених пунктів, посилення і захисту державного кордону, охорони і оборони визначених об’єктів, боротьби з ДРГ у прикордонних районах країни в окремих областях південного регіону країни проводяться збори”, - йдеться в повідомленні.
У Сухопутних військах додали, що збори проводять, щоб наростити спроможність територіальної оборони до виконання визначених для них завдань, а саме:
- по охороні та захисту адміністративного кордону з АР Крим;
- прикритті десантно-доступних ділянок узбережжя;
- виконанні завдань з контролю населених пунктів;
- по охороні органів державної влади, посиленню охорони критичних об’єктів, мостів, несенню служби на блокпостах;
- контролю населених пунктів з виконанням завдань комендантської години;
- боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями.
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