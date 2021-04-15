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15 квітня 2021, 20:26 510

В Івано-Франківську створять загін добровольців через можливу агресію РФ

15 квітня 2021, 20:26 510
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Його планують використати у випадку вторгнення в Україну військ Російської Федерації
Його планують використати у випадку вторгнення в Україну військ Російської Федерації
Фото: із відкритих джерел
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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що доручив сформувати в місті загін добровольців у зв’язку із стягуванням російських військ до кордонів України і загостренням на Донбасі.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, загострення буде продовжуватися, і тому він дав відповідне доручення Муніципальній інспекції.

Доручив... сформувати загін добровольців, які у разі повномасштабного вторгнення зможуть відправитися захищати нашу землю на східному кордоні. Бо ми всі розуміємо, що загострення буде. Треба бути готовими”, - написав Руслан Марцінків.

Він додав, що якщо з Івано-Франківська будуть вирушати на схід добровольці, то на думку мера, краще, коли вони будуть служити разом.

У Муніципальній інспекції наразі є 36 учасників бойових дій. Тобто люди досвідчені і у разі вторгнення РФ зможуть дати раду на фронті”, - додав мер Івано-Франківська.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Донбасі через обстріли загинули двоє українських військовослужбовців.

Як повідомлялося, у Кабміні вважають, що посилення санкцій - єдиний варіант змусити РФ припинити агресію. Росії ця війна має стати невигідною, вважають в уряді.

агресія російські військові Івано-Франківськ Руслан Марцінків добровольці

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