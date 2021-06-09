Разумков підписав закон про позбавлення волі за недостовірне декларування

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про відновлення покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування і передав його на підпис президентові Володимиру Зеленському

Це зазначається в картці відповідного законопро'кту №4651, передає RegioNews.

Проєкт закону пропонує посилити відповідальність за надання недостовірної інформації в деклараціях та повертає покарання у вигляді позбавлення волі, яке було скасовано рішенням Конституційного Суду в жовтні 2020 року.

Відповідно до законопроєкту, за умисне неправдиве декларування чиновника можуть покарати штрафом, громадськими роботами або обмеженням волі до двох років, якщо невідповідність із реальними доходами становитиме від 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. Якщо невідповідність перевищить 4,5 млн грн, правопорушнику може загрожувати позбавлення волі на термін до двох років.

За умисне неподання декларації законопроект передбачає, додатково до штрафів та громадських робіт, покарання у вигляді ув'язнення до двох років.

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що не підпише закон про недостовірне декларування. Президент Володимир Зеленський накладе вето на закон, який повертає покарання у вигляді тюремного ув'язнення за недостовірне декларування.