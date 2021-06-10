Разумков остерегается, чтобы Закон о теробороне не привел к формированию "местечковых подразделений"

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Закон о территориальной обороне должен иметь предохранители, которые не допустят создания местечковых подразделений

Об этом Разумков сказал на брифинге в четверг во Львове, передает RegioNews.

Я нормально отношусь к территориальной обороне. Это может быть эффективным механизмом, но также мы должны заложить предохранители, чтобы мы не получили каких-то местечковых подразделений, которые будут действовать не в интересах украинского государства, - сказал спикер парламента.

Он отметил, что на пленарном заседании народные депутаты рассмотрят и законопроект о территориальной обороне, который рекомендует принять профильный комитет, и альтернативный.

Разумков 10-11 июня находится с рабочей поездкой во Львовской области.

Брифінг на заводі "Електронмаш" приватного акціонерного товариства "Концерн-Електрон" у Львові Posted by Дмитро Разумков on Thursday, June 10, 2021

Как сообщалось, 6 апреля в приграничных районах юга Украины объявили собрание тероборони. Резервистов будут готовить к защите государственной границы.

15 апреля стало известно, что в Ивано-Франковске создадут отряд добровольцев из-за возможной агрессии РФ. Его планируют использовать в случае вторжения в Украину войск Российской Федерации.

Уже через два дня в Генштабе призвали местные власти не создавать военизированные формирования. Там отреагировали на инициативу мэров Западноукраинских городов создать отряды добровольцев.

Впоследствии Марцинкив ответил Хомчаку: "Если бы мы в 2014 году "думали", то этой страны уже бы не было". Мэр Франковска ответил на призыв начальника Генштаба не создавать добровольческих отрядов.