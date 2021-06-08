Нардепи розглянуть закон про реформу КСУ найближчим часом - Разумков

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада України може розглянути законопроєкт №4533 про реформу Конституційного суду України вже найближчим часом

Як передає RegioNews, про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков під час зустрічі з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Голова парламенту повідомив, що найближчим часом у Верховній Раді може бути розглянутий законопроєкт про конституційну процедуру, який вже отримав висновок Венеціанської комісії.

Разумков також впевнений, що незабаром Рада може розглянути законопроєкти щодо Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Ці законопроєкти проходять завершальну підготовку в комітетах. Надзвичайно важливо розглянути їх синхронно”, - додав він.

Крім того, за його словами, до розгляду в другому читанні готується законопроєкт щодо врегулювання діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Раніше повідомлялось, що перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук сподівається, що Верховна Рада може ухвалити закон про реформу Конституційного суду до кінця поточної сесії. Йдеться про законопроєкт №4533.