Марцінків – Хомчаку: "Якби ми в 2014 році "думали", то цієї країни вже би не було"

Мер Франківська відповів на заклик начальника Генштабу не створювати добровольчих загонів

Мер Франківська відповів на заклик начальника Генштабу не створювати добровольчих загонів

Фото з відкритих джерел

Про це повідомив Руслан Марцінків в інтерв’ю RegioNews.

Міський голова Івано-Франківська розповів, що 29 чоловіків, які вже воювали на Сході, зараз працюють у муніципальній інспекції, а загалом у структурі міськради таких є близько трьох сотень. Вони готові йти на війну за потреби в перших лавах, тому потрібно забезпечити таку можливість.

Історія показує, що війна неминуча. Чи буде вона завтра, чи післязавтра – до неї треба бути готовими. Чому ми не готуємося, а сидимо в кущах? У мене в муніципальній інспекції є хлопці, які воювали, їх 29. По всій структурі – їх до трьох сотень. Більшість з них, зрозуміло, в разі ескалації підуть на війну. Тому що вони це пережили, їм сниться та війна, вони її відчувають. От зараз я їду на Схід, то серед них бажаючих поїхати багато. Тому вважаю, що воювати мають ті, хто вміють, - сказав Марцінків.

Він нагадав практику, яка існувала в Україні колись: що на війну батьки йшли за дітей і вважає, що держава повинна стимулювати бажання займатися воєнною справою в тих, хто це бажання має.

Навіщо призивати тих, хто не хоче воювати? А якраз ті, хто хочуть, мають бути на списку в першу чергу. Більше того: вони мають бути в одному загоні. Вони тоді будуть ефективними, коли відчуватимуть, що їм у спину ніхто не вистрелить. А при нашій кількості спецслужб, які працюють в міністерстві оборони та інших, треба бути готовим до всього. 2014-й рік показав, що якби не добровольці, то хтозна, де би ми вже ворога зупинили. Тому треба просто бути готовими, - вважає Марцінків.

Він додав, що це не є порушенням закону – мати список добровольців "в разі чого". Це означає, що вони зголосилися йти першими за потреби.

Ще давні римляни говорили: хочеш миру – готуйся до війни. Тому ми мали би зараз показувати, що ми максимально готові до війни. Щоб ворог не поліз – треба показати, що маємо зуби. На всіх рівнях. В кожному обласному центрі щоб була територіальна оборона, вчили стріляти з автоматів, кулеметів… Це не означає, що ми агресивні. Ми просто готові.

На запитання, як він відгукнеться на заклик керівника Генштабу не створювати добровольчі загони, мер відповів, що списки вже створені.

Ну Хомчак сказав. А в мене вже є список. І що? Це заборонено законом – мати список людей, які готові захищати свою країну? – сказав Марцінків.

Він назвав це демонстрацією готовності дати відсіч агресору і прикладом інформаційної війни.

Якби ми в 2014 році думали, як хто ставиться, то цієї країни вже би не було. Сьогодні треба показувати, що ми готові до відсічі. Це приклад інформаційної війни. Ворог буде бачити, що ми готуємося, задумається про свої великі втрати. А показувати слабкість, в переговорах – можна програти, не почавши бій. Ми не маємо ховати голову в кущі. Бо їм до лямпочки – Москві і її посіпакам, що ми заявляємо, що ми їх не будемо турбувати, - пояснив Руслан Марцінків.

Як повідомлялося 15 квітня, в Івано-Франківську створять загін добровольців через можливу агресію РФ. Його планують використати у випадку вторгнення в Україну військ Російської Федерації.

17 квітня у Генштабі закликали місцеву владу не створювати воєнізовані формування. Там відреагували на ініціативу мерів Західноукраїнських міст створити загони добровольців.