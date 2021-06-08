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08 червня 2021, 15:06 452

ДТП українського автобуса у Польщі: водієві вручили обвинувачення

08 червня 2021, 15:06 452
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Фото: із відкритих джерел
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Водієві українського автобуса, який вночі 22 березня потрапив у ДТП в Підкарпатському воєводстві Польщі, прокуратура цієї держави висунула обвинувачення

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на районного прокурора міста Ярослав Підкарпатського воєводства Агнєшку Качоровську, передає RegioNews.

Слідство висунуло обвинувачення водію автобуса у ненавмисному спричиненні аварії у наземному русі, що поставило під загрозу життя і здоров’я багатьох людей… Підозрюваний не визнав провини, дав свої пояснення”, - розповіла вона.

За словами Качоровської, прокуратура звинувачує водія у тому, що він не проявив необхідної обережності під час руху. Він їхав із перевищенням швидкості, на з’їзді з дороги до місця обслуговування пасажирів втратив контроль і з’їхав у рів.

В результаті аварії загинув ще один водій, а декілька пасажирів дістали травми. Водієві автобуса загрожує покарання у вигляді ув’язнення до восьми років. Він перебуває під наглядом поліції, йому заборонено виїжджати за межі Польщі.

Прокурор також повідомила, що слідство чекає висновків експертів з питань дорожнього руху і реконструкції ДТП, оцінки технічного стану автобуса, висновків лікарів, а також протоколів допитів чергових свідків.

За словами Качоровської, наразі складно прогнозувати термін передачі справи до суду.

Нагадаємо, поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краківеь" автобус "Познань-Херсон" потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 людей, а 35 осіб потрапили до лікарень. Всього в автобусі було 57 українців.

Пізніше у поліції назвали попередню причину ДТП з українським автобусом у Польщі поблизу населеного пункту Кашице.

7 березня стало відомо, що в результаті аварії 26 громадян залишаються у лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Також повідомлялось, що водія автобуса можуть посадити на 8 років.

Польща автобус аварія ДТП підозра кримінальна справа

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