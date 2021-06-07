На Харківщині викрили схему нелегальних перевезень з окупованого Донецька

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України Харківської області виявили схему нелегальних пасажирських перевезення з тимчасово окупованих районів Донбасу через Росію

Про це повідомив керівник пресцентру СБУ Харківщини Владислав Абдула, передає RegioNews.

За даними слідства, незаконний канал організував мешканець тимчасово окупованого Донецька.

Від "диспетчера", який також проживає у тимчасово окупованих районах, зловмисник регулярно отримував замовлення на перевезення пасажирів до підконтрольної українському уряду території. Рейси до Харкова організатор здійснював на власному мікроавтобусі”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що авто перетинало державний кордон на непідконтрольних українській владі пунктах пропуску "Ізварине" та "Довжанський".

За безперешкодний виїзд з окупованої Донеччини до Росії перевізник сплачував "податки" до бюджету терористичної організації "ДНР".

Затримали організатора під час чергового незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору каналу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Луганщині затримали агента ФСБ під час спроби вчинити теракт