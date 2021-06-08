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08 июня 2021, 15:06 446

ДТП украинского автобуса в Польше: водителю вручили обвинение

08 июня 2021, 15:06 446
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Фото: из открытых источников
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Водителю украинского автобуса, который ночью 22 марта попал в ДТП в Подкарпатском воеводстве Польши, прокуратура этого государства предъявила обвинение

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на районного прокурора города Ярослав Подкарпатского воеводства Агнешку Качеровскую, передает RegioNews.

Следствие предъявило обвинение водителю автобуса в непредумышленном причинении аварии в наземном движении, что поставило под угрозу жизнь и здоровье многих людей... Подозреваемый не признал вины, дал свои объяснения", - рассказала она.

По словам Качеровской, прокуратура обвиняет водителя в том, что он не проявил необходимой осторожности во время движения. Он ехал с превышением скорости, на съезде с дороги к месту обслуживания пассажиров потерял контроль и съехал в ров.

В результате аварии погиб еще один водитель, а несколько пассажиров получили травмы. Водителю автобуса грозит наказание в виде заключения до восьми лет. Он находится под наблюдением полиции, ему запрещено выезжать за пределы Польши.

Прокурор также сообщила, что следствие ждет заключения экспертов по вопросам дорожного движения и реконструкции ДТП, оценки технического состояния автобуса, выводов врачей, а также протоколов допросов очередных свидетелей.

По словам Качеровской, пока сложно прогнозировать срок передачи дела в суд.

Напомним, вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше близ населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.

Польша автобус авария ДТП подозрение уголовное дело

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