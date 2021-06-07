14:57  07 червня
У Лукашенка забрали звання почесного доктора КНУ ім. Шевченка
11:47  07 червня
Зеленський хоче зробити з Чорнобиля "зону відродження"
18:02  07 червня
Бойовики один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає
UA | RU
UA | RU
07 червня 2021, 19:17 7

Названа причина обриву ліфта з українськими робітниками в Польщі

07 червня 2021, 19:17 7
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Двоє робітників із України впали з 15-го поверху житлового будинку в місті Лодзь (центр Польщі) через неправильне монтування тросу, яким кріпилася тимчасова платформа в шахті ліфту, де вони виконували ремонтні роботи

Про це повідомив речник Окружної прокуратури в Лодзі, прокурор Кшиштоф Копаня, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Cьогодні відбувся огляд місця за участю експерта та поліції. Оцінка експерта підтверджує, що обірвався трос, що утримував тимчасову платформу, на якій у шахті ліфта перебували і працювали громадяни України. Ймовірно, цей трос був закороткий і погано прикріплений, - заявив Копаня.

Він зазначив, що тимчасову платформу було встановлено у шахті ліфта замість конструкції ліфта, яку вже витягли для її подальшої заміни на нову.

За його словами, прокуратура зараз встановлюватиме, хто відповідає за неправильне монтування цієї платформи в ліфті.

Прокурор повідомив, що шахту ліфта опломбовано, зараз там не ведуться жодних робіт.

Копаня зазначив, що українці були працевлаштовані фірмою, яка займалася виконанням підрядних робіт для постачальників ліфтів.

Він поінформував, що після падіння з висоти 40 метрів обидва чоловіки віком 41 та 42 роки перебувають у лікарнях Лодзі. Один з них залишається у тяжкому стані, а другий із зламаною ногою – у задовільному стані.

Як повідомлялося, 6 червня у Польщі два українці постраждали, зірвавшись з ліфтом з 15-го поверху. Вони отримали ушкодження в одному з багатоквартирних будинків в центрі польского міста Лодзі, коли обслуговували шахту ліфта. Обидва - громадяни України.

аварія Польща прокуратура розслідування ліфт

Розслідування аварії українського автобуса в Польщі продовжили до вересня
07 червня 2021, 14:32
На Житомирщині в ДТП потрапила родина капелана
04 червня 2021, 15:49
У Чернівцях впав висотний будівельний кран, оператора доставили до лікарні
01 червня 2021, 10:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua