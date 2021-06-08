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08 червня 2021, 10:33 926

Вимагав 20 тис. грн щомісяця: у директора Інституту НАН України провели обшуки

08 червня 2021, 10:33 926
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Працівники Нацполіції затримали директора Інституту рибного господарства Національної академії наук за вимагання хабара

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, керівник Інституту вимагав від підприємця хабар за укладення договору оренди майна цієї державної установи.

Окрім офіційних платежів, підприємець мав сплачувати посадовцю 20 тис. гривень щомісяця. Керівника установи затримали у порядку ст. 208 КПК України після перерахування першого траншу у сумі 20 тис. гривень на зазначений ним банківський рахунок”, - йдеться в повідомленні.

В прокуратурі додали, що затриманому готується повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Крім того, за місцем проживання підозрюваного, а також у приміщеннях Інституту рибного господарства Національної академії наук України правоохоронці провели обшуки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що податкова і прокуратура прийшли з обшуками в "Київтеплоенерго”.

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