Олігархат становить загрозу нацбезпеці, тому це питання рівня РНБО, - Гетманцев

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Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, якого цитує пресслужба партії "Слуга народу", передає RegioNews.

Він пояснює, що проблема олігархічної економіки та впливу олігархату на неї є настільки масштабною, що становить загрозу національній безпеці нашої держави. Саме тому законопроєкт про деолігархізацію пов’язує питання формування реєстру олігархів із рівнем Ради національної безпеки та оборони.

На жаль, в системі тих державних органів, які працюють сьогодні в Україні, ця проблема не може бути вирішена, тому це питання віднесено до рівня Ради національної безпеки та оборони, – пояснив депутат.

Водночас, зауважив Гетманцев, це лише один із кроків для подолання проблеми.

Секретарем РНБО анонсовано, що буде закон про лобізм та інші рішення, які в сукупності подолають це негативне явище. До того ж згадайте антиофшорний закон, який ми проголосували в січні 2020 року, згадайте зміни до законодавства про фінансовий моніторинг, одне з рішень РНБО, яке призвело до того, що в нас на одного олігарха стало менше, – додав Гетманцев.

Як повідомлялося, у Мін'юсті сказали, на скільки років буде розрахований закон про олігархів. Закон про статус олігархів після ухвалення у парламенті буде розрахований на 10 років.

Також 4 червня стало відомо, що Зеленський має намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб. 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів.