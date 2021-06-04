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04 червня 2021, 21:22 9

Зеленський має намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум

04 червня 2021, 21:22 9
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Він підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму

Про це він заявив у відеозверненні 4 червня, передає RegioNews.

Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту щодо цього закону, у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім, - заявив глава держави.

Він підкреслив, що цей законопроєкт є лише першим кроком, створенням фундаменту для протидії олігархічному впливу.

Не можна володіти депутатами, міністрами й будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроєкт – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І, так – цього більше не буде, - наголосив Президент.

Як повідомлялося, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. У Верховну Раду України внесли проєкт закону президента Володимира Зеленського №5599 про олігархів.

Тим часом, у Зеленського запевняють, що закон про олігархів буде діяти лише 10 років. Законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599, який ще називають законом про олігархів, і який 2 червня внесли в Раду, буде мати обмежений термін дії, а саме 10 років.

Також щодо закону про олігархів, статус визначатиме РНБО за чотирма критеріями. Згідно із поданим президентським законопроєктом про деолігархізацію, існує чотири критерії, які визначатимуть статус олігарха.

Володимир Зеленський референдум закон президент олігархи відеозвернення

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