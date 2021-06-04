Зеленський має намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що має намір винести питання про статус олігархів в Україні на всеукраїнський референдум. Він підкреслив, що це може бути єдине питання, яке буде обговорюватися за допомогою референдуму

Про це він заявив у відеозверненні 4 червня, передає RegioNews.

Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту щодо цього закону, у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім, - заявив глава держави.

Він підкреслив, що цей законопроєкт є лише першим кроком, створенням фундаменту для протидії олігархічному впливу.

Не можна володіти депутатами, міністрами й будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроєкт – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І, так – цього більше не буде, - наголосив Президент.

Як повідомлялося, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. У Верховну Раду України внесли проєкт закону президента Володимира Зеленського №5599 про олігархів.

Тим часом, у Зеленського запевняють, що закон про олігархів буде діяти лише 10 років. Законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599, який ще називають законом про олігархів, і який 2 червня внесли в Раду, буде мати обмежений термін дії, а саме 10 років.

Також щодо закону про олігархів, статус визначатиме РНБО за чотирма критеріями. Згідно із поданим президентським законопроєктом про деолігархізацію, існує чотири критерії, які визначатимуть статус олігарха.