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04 червня 2021, 18:18 4

РНБО хоче перевірити українців, які знаходяться під санкціями США

04 червня 2021, 18:18 4
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Фото: із відкритих джерел
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Рада національної безпеки та оборони під час засідання 4 червня дала розпорядження українським спецслужбам перевірити всіх громадян України, які знаходяться під санкціями США

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

За його словами, спецслужби перевірять, хто із громадян України є під санкціями США, що це за громадяни і на підставі чого вони там опинилися.

Наразі під санкціями США знаходяться 134 громадяни України. Ми доручили СБУ, Кабміну, Службі зовнішньої розвідки по кожному з них перевірити усю інформацію, на підставі чого вони отримали санкції від США для ухвалення відповідних рішень за необхідності на наступних засіданнях РНБО", - сказав він.

Секретар РНБО не повідомив, про які рішення йдеться і що планують робити щодо цих людей.

Однак зазначив, що у США є декілька інституцій, які вводять безпосередньо санкції стосовно громадян інших країн, одна з них - це Мінфін.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

1 лютого нардепа Олександра Дубінського на засіданні виключили із фракції "Слуга народу”.

санкції РНБО США Олексій Данилов перевірки

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