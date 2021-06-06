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06 июня 2021, 12:53 13

Олигархат представляет угрозу нацбезопасности, поэтому это вопрос уровня СНБО, - Гетманцев

06 июня 2021, 12:53 13
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Фото из открытых источников
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Нардеп от "Слуги народа" объяснил, почему именно СНБО будет формировать реестр олигархов

Об этом рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, которого цитирует пресс-служба партии "Слуга народа", передает RegioNews.

Он объясняет, что проблема олигархической экономики и влияния олигархата на нее является настолько масштабной, что представляет угрозу национальной безопасности нашего государства. Именно поэтому законопроект о деолигархизации связывает вопрос формирования реестра олигархов с уровнем Совета национальной безопасности и обороны.

К сожалению, в системе тех государственных органов, которые работают сегодня в Украине, эта проблема не может быть решена, поэтому этот вопрос отнесен к уровню Совета национальной безопасности и обороны, – пояснил депутат.

В то же время, отметил Гетманцев, это лишь один из шагов для преодоления проблемы.

Секретарем СНБО анонсировано, что будет закон о лоббизме и другие решения, которые в совокупности преодолеют это негативное явление. К тому же вспомните антиофшорный закон, который мы проголосовали в январе 2020 года, вспомните изменения в законодательство о финансовом мониторинге, одно из решений СНБО, которое привело к тому, что у нас на одного олигарха стало меньше, – добавил Гетманцев.

Как сообщалось, в Минюсте сказали, на сколько лет будет рассчитан закон об олигархах. Закон о статусе олигархов после принятия в парламенте будет рассчитан на 10 лет.

Также 4 июня стало известно, что Зеленский намерен вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум.

Напомним ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают законопроект о статусе олигархов.

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в список олигархов в Украине могут включить 13 человек. 2 июня в Раду внесли закон президента Зеленского об олигархах.

СНБО экономика законопроект олигархи Даниил Гетманцев

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