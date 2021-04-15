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15 квітня 2021, 20:06 208

В Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів - Зеленський

15 квітня 2021, 20:06 208
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Він стверджує, що хоче перетворити вітчизняних олігархів у бізнесменів
Він стверджує, що хоче перетворити вітчизняних олігархів у бізнесменів
Фото: із відкритих джерел
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Під час сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони України було ухвалене рішення розробити проєкт закону про статус олігархів.

Про це у відеозверненні за підсумками засідання РНБО повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Я запропонував Раді національної безпеки і оборони та Офісу президента спільно із Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт. Такого у нас в Україні не було, вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів, фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні", - розповів Зеленський.

Він додав, що не можна допускати впливу олігархів на Україну, тому буде розроблена законодавча ініціатива.

Що буде з такими людьми, які будуть вводитися санкції, як олігархи будуть перетворюватися в бізнесменів, тому що ми підтримуємо великий бізнес і будь-який бізнес в Україні. Вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку, на закони, на Верховну раду – це, мені здається, допускати не можна, тому буде розроблятися законодавча ініціатива з приводу олігархів", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, 15 квітня під час засідання Ради національної безпеки та оборони обговорювалися події на Донбасі та нові санкції проти контрабандистів.

РНБО Володимир Зеленський засідання законопроєкт олігархи

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