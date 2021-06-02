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02 червня 2021, 17:56 13

В Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів

02 червня 2021, 17:56 13
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Фото: із відкритих джерел
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У Верховну Раду України внесли проєкт закону президента Володимира Зеленського №5599 про олігархів

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Проекту Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" присвоєно статус невідкладного

У картці законопроєкту вказано, що його передали на розгляд керівництву Верховної Ради, однак у відкритому доступі тексту документу наразі немає.

Він також має пройти слухання в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

Володимир Зеленський закон Верховна Рада законопроєкт олігархи

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