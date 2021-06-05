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05 червня 2021, 14:18 40

У Мін'юсті назвали перших двох осіб, які можуть потрапити до реєстру олігархів

05 червня 2021, 14:18 40
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Фото з відкритих джерел
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Міністр юстиції Денис Малюська назвав прізвище двох осіб, що відповідають критеріям, за якими вони потрапляють до реєстру олігархів, передбаченого президентським законопроєктом про деолігархізацію

Як пише RegioNews із посиланням на заяву Малюськи в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", йдеться про бізнесмена Ігоря Коломойського і лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

"Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє (до реєстру олігархів, - ред.). "Європейська солідарність" усвідомлює, що їхній лідер (Петро Порошенко, - ред.) теж автоматично потрапляє до реєстру, і це теж зрозуміло", - зауважив він.

Також Малюська додав, що законопроєкт про статус олігархів "не буде діяти понад 10 років", оскільки передбачає дію тимчасового механізму.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

Україна Ігор Коломойський Петро Порошенко олігархи реєстр

 
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