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05 червня 2021, 11:10 39

У Мін'юсті сказали, на скільки років буде розрахований закон про олігархів

05 червня 2021, 11:10 39
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Фото з відкритих джерел
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Закон про статус олігархів після ухвалення у парламенті буде розрахований на 10 років

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

Зокрема, Малюська заявив, що законопроєкт про статус олігархів "не буде діяти понад 10 років", оскільки передбачає дію тимчасового механізму.

"Ідея полягає у чому? Протягом десяти років ті олігархи, які зрослися з владою, які купили все навколо, усе що можна було купити, які впливають на рішення ключових органів державної влади, - будуть відділені від політики. Якщо вони цього не зроблять добровільно – будуть наслідки, наслідки настільки несприятливі, що рано чи пізно вони захочуть це зробити це добровільно", - наголосив Малюська.

Нагадаємо, 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів. Також повідомлялося, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

Україна Мінюст закон Денис Малюська олігархи

 
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