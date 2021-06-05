У Мін'юсті сказали, на скільки років буде розрахований закон про олігархів

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише RegioNews.

Зокрема, Малюська заявив, що законопроєкт про статус олігархів "не буде діяти понад 10 років", оскільки передбачає дію тимчасового механізму.

"Ідея полягає у чому? Протягом десяти років ті олігархи, які зрослися з владою, які купили все навколо, усе що можна було купити, які впливають на рішення ключових органів державної влади, - будуть відділені від політики. Якщо вони цього не зроблять добровільно – будуть наслідки, наслідки настільки несприятливі, що рано чи пізно вони захочуть це зробити це добровільно", - наголосив Малюська.