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04 червня 2021, 17:18 15

Данілов: У санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини

04 червня 2021, 17:18 15
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Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що у санкційних списках, які затверджує відомство, немає жодної випадкової людини. Щодо кожної особи проводять ретельну перевірку

Про це він заявив під час брифінгу, передає RegioNews.

Жодна випадкова людина не може попасти у санкційні списки. Усі списки заздалегідь перевіряють, верифікуються. Більш того вони верифікуються не лише на території України, вони верифікуються на території різних країн. Усі люди, які потрапляють у списки, потрапляють за ті чи інші злочини, - запевнив секретар.

Данілов підкреслив, що у відношенні кожної особи проводять ретельну перевірку.

Жодної випадкової людини по списках, які затверджені РНБО, з'явитися не може. По кожній людині відбувається ретельна перевірка, - додав він.

Як повідомлялося, на сьогодні Зеленський скликав засідання РНБО.

Учора стало відомо, що бізнесмен із списку РНБО завдав державі збитків на 280 млн грн. Працівники Служба безпеки України викрили одну із фірм Миколаївської області на завданні державі збитків на понад 280 млн гривень.

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