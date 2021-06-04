Данілов: У санкційних списках РНБО немає жодної випадкової людини
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що у санкційних списках, які затверджує відомство, немає жодної випадкової людини. Щодо кожної особи проводять ретельну перевірку
Про це він заявив під час брифінгу, передає RegioNews.
Жодна випадкова людина не може попасти у санкційні списки. Усі списки заздалегідь перевіряють, верифікуються. Більш того вони верифікуються не лише на території України, вони верифікуються на території різних країн. Усі люди, які потрапляють у списки, потрапляють за ті чи інші злочини, - запевнив секретар.
Данілов підкреслив, що у відношенні кожної особи проводять ретельну перевірку.
Жодної випадкової людини по списках, які затверджені РНБО, з'явитися не може. По кожній людині відбувається ретельна перевірка, - додав він.
Як повідомлялося, на сьогодні Зеленський скликав засідання РНБО.