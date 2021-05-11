У список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб - Данілов

Раніше президент Володимир Зеленський розпорядився розробити відповідний проєкт закону

Раніше президент Володимир Зеленський розпорядився розробити відповідний проєкт закону

Фото: із відкритих джерел

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) нарахувала в Україні 13 осіб, які підпадають під критерії олігарха.

Про це під час форуму "Україна 30. Безпека країни" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

Президент дав завдання апарату РНБО, Антимонопольному комітету, Офісу президента розробити закон про олігархів, які на сьогоднішній день мають дуже великий вплив на нашу економіку, на наші внутрішньополітичні і зовнішньополітичні процеси. По тих критеріях, які в апараті РНБО ми розраховуємо, ми маємо на увазі 13 осіб, яких можна з упевненістю віднести саме до олігархічного середовища", - сказав Данілов.

Однак під час свого виступу секретар РНБО не став називати конкретних імен олігархів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів.