08:51  03 червня
COVID-19 в Україні: за добу виявили 2581 новий випадок
08:32  03 червня
Закон про олігархів: статус визначатиме РНБО за чотирма критеріями
08:09  03 червня
Доба на Донбасі пройшла без порушень - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
03 червня 2021, 08:32 7

Закон про олігархів: статус визначатиме РНБО за чотирма критеріями

03 червня 2021, 08:32 7
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Згідно із поданим президентським законопроєктом про деолігархізацію, текст якого ще офіційно не оприлюднений, існує чотири критерії, які визначатимуть статус олігарха

Як передає RegioNews, про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За його інформацією, статус олігарха отримає особа, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціарним власником монополії;
  • підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Водночас рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони. Це є підставою для включення таких осіб до Реєстру олігархів.

Людям, які внесені у реєстр олігархів, забороняється здійснювати підтримку політичних партій та бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів.

РНБО гроші президент законопроєкт олігархи

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мерські вибори в Харкові. Чому Терехов втрачає виборців на користь Світличної
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Всі публікації »
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram