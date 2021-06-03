Закон про олігархів: статус визначатиме РНБО за чотирма критеріями

Фото: з відкритих джерел

Згідно із поданим президентським законопроєктом про деолігархізацію, текст якого ще офіційно не оприлюднений, існує чотири критерії, які визначатимуть статус олігарха

Як передає RegioNews, про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За його інформацією, статус олігарха отримає особа, яка відповідає трьом з чотирьох критеріїв:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником монополії;

підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Водночас рішення про визнання особи олігархом приймається Радою національної безпеки і оборони. Це є підставою для включення таких осіб до Реєстру олігархів.

Людям, які внесені у реєстр олігархів, забороняється здійснювати підтримку політичних партій та бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб.

2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів.