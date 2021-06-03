Зеленський анонсував закон про списання боргів тепловиків перед "Нафтогазом"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом парламент ухвалить проекр закону, який передбачає списання боргів теплогенеруючих підприємств за газ перед компанією "Нафтогаз України"

Про це він заявив на засіданні Палати місцевої влади Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, яке проходить у Хмельницькому, пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

"Я підтримую списання боргів перед НАК "Нафтогаз". Я знаю, що зареєстрований закон, він зараз перебуває у Верховній Раді. Вчора у мене була серйозна розмова з головою профільного енергетичного комітету (Андрієм Герусом, - ред.), і я думаю, що найближчими днями ми побачимо цей закон, який пройде комітет, і побачимо голосування в залі Верховної Ради", - сказав він.

Зеленський також висловив упевненість, що фракція "Слуга народу" в парламенті підтримає законопроект.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" уклав контракти з 12 теплокомуненерго.