Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо окупованих територій Донбасу

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 червня щодо активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Відповідний указ №226/2021 опублікований на сайті глави держави, передає RegioNews.

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 червня 2021 року "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях", - йдеться в документі.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова. Указ Зеленського набуває чинності з дня його опублікування.

У документі, який схвалила РНБО, передбачені, зокрема, такі рішення:

розробка і прийняття законопроєкту про перехідне правосуддя для непідконтрольних територій;

відкликання мережевих ресурсів (IP-адрес), які виділені в користування операторам (провайдерам) телекомунікацій, які перебувають на непідконтрольних територіях;

запуск державної мережі цифрового ефірного мовлення як альтернатива діючій приватної мережі "Зеонбуд”.

Нагадаємо, раніше у РНБО заявили, що хочуть вирішити конфлікт на Донбасі дипломатичним шляхом. Нині на Донбасі Росія нарощує війська.

Також РНБО хоче заборонити чиновникам мати подвійне громадянство. Спецперевірки громадян, які мали ще одне громадянство, і претендують на державні посади, будуть більш прискіпливими.

2 квітня рішенням РНБО ввели санкції проти топ-10 української контрабанди. Президент анонсував законодавчі зміни щодо митного декларування.

3 квітня від роботи відсторонили понад 100 митників після засідання РНБО. Серед відсторонених близько 20 осіб - керівники митниць і митних постів.