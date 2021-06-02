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02 червня 2021, 20:05 29

У Зеленського запевняють, що закон про олігархів буде діяти лише 10 років

02 червня 2021, 20:05 29
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Фото: із відкритих джерел
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Законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599, який ще називають законом про олігархів, і який сьогодні внесли в Раду, буде мати обмежений термін дії, а саме 10 років

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Цей документ містить визначення так званих олігархів – осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору”, - йдеться в повідомленні.

У Зеленського запевняють, що проєкт закону "не порушує прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади”.

Зазначається, що документ буде регламентувати зустрічі та інші відносини представників органів влади з олігархами.

Він має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні”, - зазначили в Офісі Зеленського.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні розроблять законопроєкт про статус олігархів.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у список олігархів в Україні можуть включити 13 осіб. 2 червня в Раду внесли закон президента Зеленського про олігархів.

Володимир Зеленський Офіс президента закон законопроєкт олігархи

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